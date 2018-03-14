Строительство нового вокзала в Грозном завершат к 2020-2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Строительство нового вокзала и реконструкцию комплекса в Грозном планируют завершить к 2020-2021 году. Об этом сообщил в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону начальник Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский.

"Сегодня проектирование завершается, поэтому проект почти готов. Он будет готов, когда мы пройдем Главгосэкспертизу. Мы планируем буквально ближайшие две-три недели зайти в Главгосэкспертизу, и после получения положительного заключения мы начнем строительство. Ориентировано мы планируем с момента начала строительства потратить два года на строительство нового вокзала в Грозном", - сказал он, добавив, что строительство рассчитывают завершить примерно к 2020-2021 году.

По его словам, строка в инвестиционной программе ОАО "РЖД" на этот проект уже есть.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что итоговый проект реконструкции вокзального комплекса в Грозном практически готов к реализации.

Строительство нового железнодорожного вокзала в Грозном планируется на территории площадью более 3 тыс. кв. м, расчетная вместимость комплекса - 200 пассажиров. Композиция транспортно-пересадочного узла будет объединена общим навесом, накрывающим здание вокзала и перрон прибытия автобусов.

В 2017 году новый вокзальный комплекс общей площадью 4,5 тыс. кв. м был открыт в Гудермесе, втором по величине городе Чечни. Гудермесский вокзал построили на месте старого аварийного здания, стоимость проекта составила 1 млрд рублей. Трехэтажное здание транспортно-пересадочного узла в Гудермесе используют для обслуживания пассажиров дальнего следования и пригородного сообщения по железной дороге и пассажиров местной автостанции.