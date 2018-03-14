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Apple объявила дату презентации новинок

Экономика и бизнес
14 марта, 11:56 UTC+3

Компания пообещала представить "прорывные разработки" на Worldwide Developers Conference, которая пройдет с 4 по 8 июня

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Mark Lennihan

29-я ежегодная Всемирная конференция разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) пройдет в Сан-Хосе (штат Калифорния) с 4 по 8 июня. Об этом в среду сообщила Apple. Как отмечается, на мероприятии будут представлены "прорывные разработки" компании.

По информации портала Macrumors, на конференции Apple представит новинки среди гаджетов и программного обеспечения. В частности, ожидается презентация операционных систем iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12, watchOS 5, а также нового программного обеспечения для HomePod.

Кроме того, предполагается, что в рамках WWDC Apple представит недорогие модели MacBook Air и обновленные iPad Pro, оснащенные Face ID.

В 2017 году во Всемирной конференции разработчиков приняли участие специалисты из 75 стран.

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