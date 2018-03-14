ФАС оштрафовала МТС на 100 тыс. рублей за недобросовестную рекламу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала оператора сотовой связи МТС на 100 тыс. рублей за "недобросовестную рекламу" спутникового ТВ, сообщило ведомство в пресс-релизе.

В феврале ФАС нашла нарушения в телерекламе оборудования спутникового телевидения МТС "Не мучайся со старым ТВ. Переходи на спутник". По мнению ведомства, сравнение спутникового телевидения МТС и эфирного телевидения некорректно, а реклама, содержащая такое сравнение - недобросовестна.

МТС как рекламодателю было выдано предписание об устранении нарушения.