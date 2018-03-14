Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чистая прибыль МОЭК по МСФО в 2017 году выросла на 35,8%

Экономика и бизнес
14 марта, 12:32 UTC+3 МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Выручка энергетической компании составила 144,27 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) по международным стандартам финансовой отчетности выросла по итогам 2017 года на 35,8% и составила 6,76 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 6,5%, до 144,27 млрд рублей.

Показатель EBITDA возрос на 6,3% и достиг 21,98 млрд рублей. Операционные расходы в отчетном периоде увеличились на 6,5%, до 136,25 млрд рублей, что в основном связано с ростом переменных расходов до 91,96 млрд рублей или на 6,4%.

МОЭК - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников.

Контролирующим акционером и управляющей организацией компании является "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество "Газпрома").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Биография Олега Табакова
5
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
6
Конгресс США может поднять вопрос о новых санкциях против России из-за отравления Скрипаля
7
Суд Киева обязал расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама