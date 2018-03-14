Чистая прибыль МОЭК по МСФО в 2017 году выросла на 35,8%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) по международным стандартам финансовой отчетности выросла по итогам 2017 года на 35,8% и составила 6,76 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 6,5%, до 144,27 млрд рублей.

Показатель EBITDA возрос на 6,3% и достиг 21,98 млрд рублей. Операционные расходы в отчетном периоде увеличились на 6,5%, до 136,25 млрд рублей, что в основном связано с ростом переменных расходов до 91,96 млрд рублей или на 6,4%.

МОЭК - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников.

Контролирующим акционером и управляющей организацией компании является "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество "Газпрома").