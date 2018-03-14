В Нальчике отремонтируют лидирующую в региональном антирейтинге ОНФ дорогу

НАЛЬЧИК, 14 марта. /ТАСС/. Дорогу в Нальчике, лидирующую в антирейтинге Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Кабардино-Балкарии, отремонтируют в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Такое решение приняли на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Нальчик", - сообщили в среду в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

"Обозначенный неравнодушными гражданами на сайте dorogi-onf.ru в мае 2017 года участок представляет собой часть двора многоквартирного дома по улице Гагарина, 24 в городе Нальчике. Эта территория объединяет досуговые, пешеходные зоны и автомобильные проезды пяти многоквартирных домов, где изношенность асфальтового покрытия составляет порядка 80%, а передвижение автотранспорта затрудняют многочисленные ямы и рытвины", - отметил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в КБР Анзор Тхамоков.

Он также сообщил, что жильцы дома в прошлом году подавали заявку на участие в конкурсных мероприятиях по благоустройству городской среды, а разбитая дорога по улице Гагарина, 24 в сентябре 2017 года внесли в план ремонта на 2018 год.

В ходе заседания эксперты Народного фронта обозначили еще один проблемный участок, расположенный в Нальчике. "Неудачно проведенный несколько лет назад ремонт дождевого коллектора на пересечении улиц Идарова и Вологирова привел к систематическому затоплению двора... [дома] по улице Идарова, 39, куда после сильных осадков стекает вся вода. В администрации Нальчика пообещали детально разобраться в данной ситуации", - добавили в пресс-службе, отметив, что эксперты ОНФ будут держать решение этого вопроса на контроле.

23 марта в Государственном концертном зале в Нальчике пройдет рейтинговое голосование по выбору общественного значимых территорий, запланированных к благоустройству в текущем году. В КБР в течение пяти лет на благоустройство населенных пунктов по программе формирования современной городской среды, в которой будут участвовать все населенные пункты, направлят по 188 млн рублей в год, а средства распределят исходя из численности проживающего там населения. В программе в 2017 году участвовала только столица республики. В Нальчике капитально отремонтировали площадь 400-летия присоединения Кабарды к России и площадь Кайсына Кулиева, а также порядка 200 дворов.