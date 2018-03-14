Эксперт: посевы в Приамурье вырастут на 11 тыс. га после разрешения на экспорт зерна в КНР

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 марта. /ТАСС/. Посевные площади в Приамурье в 2018 году вырастут на 11 тыс. га в связи с увеличением площадей посева пшеницы, экспорт которой с февраля разрешили в Китай. Об этом в среду ТАСС сказал начальник управления растениеводства и земледелия минсельхоза Амурской области Александр Седых.

Ранее сообщалось, что власти Китая сняли запрет на ввоз российской пшеницы из шести регионов страны, в том числе из Амурской области.

"Посевные площади под пшеницу в этом году будут увеличены на 11 тыс. га и составят более 122 тыс. га. Увеличение связано с расширением рынка сбыта этой культуры, в том числе в Китай", - сказал Седых.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, в реестр экспортеров пшеницы в Китай, согласованный с главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР, включили шесть амурских предприятий - "Амурагрокомплекс", "Амурагроцентр", "Агроресурс ДВ", "ВостокИмпортСоюз", "Ориент" и "Мария".

Планируется, что в 2018 году посевная площадь в Приамурье составит около 1,2 млн га, что на 11 тыс. га больше, чем в прошлом году. "Ежегодно прирастаем порядка 20 тыс. га залежных земель, и этот год не исключение", - отметил Седых.

По прогнозам аграриев, активная фаза посевной кампании в Амурской области начнется во второй декаде апреля, в первую очередь посеют кукурузу.