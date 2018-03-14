Лесопромышленный холдинг инвестировал в ЦБК в Карелии 20 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 марта. /ТАСС/. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") вложил за два года 20 млрд рублей в модернизацию целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), который расположен в карельском моногороде Сегежа. Об этом в среду сообщил журналистам президент холдинга Михаил Шамолин.

"Есть программа развития. Мы проинвестировали порядка 20 млрд рублей за последние два года в развитие Сегежского ЦБК. Это и строительство новой бумагоделательной машины, и строительство многотопливного котла, усовершенствование и доработка варочных агрегатов", - сказал Шамолин.

По его словам, в дальнейшем программу по развитию предприятия продолжат для того, чтобы Сегежский ЦБК поднялся до уровня лучших зарубежных комбинатов.

Шамолин не стал раскрывать планы компании по инвестициям в Сегежский ЦБК на 2018 год. "Мы эту информацию детально не раскрываем, не комментируем. Инвестиции продолжаются, мы не останавливаемся", - отметил он.

Шамолин также сообщил, что холдинг планирует построить в регионе новый целлюлозно-бумажный комбинат.

"Мы считаем, что такие ЦБК будут востребованы и в России, и глобально, потому что 70% того, что производит Segezha Group, экспортируется достаточно успешно. Мы конкурируем с ведущими европейскими производителями, и конкурируем успешно, и не видим, почему нельзя этого делать, построив новый ЦБК", - сказал он, отвечая на вопрос о планах строительства нового комбината.

Шамолин не уточнил предполагаемый объем инвестиций и сроки реализации проекта. Он также отметил, что моногород рассматривают "как одну из наиболее вероятных площадок", где могут разместить предприятие.

Segezha Group - международный лесопромышленный холдинг, с сентября 2014 года объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В составе холдинга - российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. В Карелии Segezha Group, в частности, владеет Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом.

Его основали в 1939 году на берегу озера Выг, он находится в карельском моногороде Сегежа. Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги.

В 2014 году комбинат приобрело ПАО "АФК "Система", предприятие вошло в состав дочерней группы компаний Segezha Group. ЦБК обеспечивает работой около 2 тыс. жителей моногорода, в котором живут более 27 тыс. человек.