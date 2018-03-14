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РВК намерена создать образовательный венчурный фонд до конца 2018 года

Экономика и бизнес
14 марта, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Планируется, что фонд будет вкладываться в новые образовательные технологии, в том числе в технологические платформы, внедрение виртуальной дополненной реальности и другие технологии

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) планирует до конца текущего года создать венчурный фонд для поддержки перспективных образовательных технологий в рамках программы "Цифровая экономика". Об этом сообщил журналистам генеральный директор РВК Александр Повалко в кулуарах форума "Россия - страна возможностей".

"Мы намерены его [образовательный венчурный фонд] создать. У нас есть план реализации по программе "Цифровая экономика", в которой предусмотрено создание венчурного фонда в области образовательных технологий, и это поручено РВК", - сказал Повалко, уточнив, что фонд планируется создать до конца 2018 года.

Повалко не уточнил объем фонда и потенциальных партнеров.

По словам гендиректора РВК, фонд должен будет соответствовать образовательной политике, которую определяет Минобрнауки.

Планируется, что фонд будет вкладываться в новые образовательные технологии, в том числе в технологические платформы, внедрение виртуальной дополненной реальности и другие технологии.

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