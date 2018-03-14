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Объем выданных в феврале в РФ ипотечных кредитов за год вырос вдвое

Экономика и бизнес
14 марта, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По данным "ДОМ.РФ", объем таких кредитов достиг 200 млрд рублей

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов, выданных в России за февраль, достиг 200 млрд рублей - это вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитический центр "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство ипотечного жилищного кредитования).

"В феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд рублей - в два раза выше уровня февраля 2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее Банк России сообщал, что объем выдачи ипотеки за январь нынешнего года достиг 148,3 млрд рублей. По прогнозам "ДОМ.РФ", всего в 2018 году будет выдано 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов на сумму около 2,5-2,7 трлн рублей.

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