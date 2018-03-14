Источник: Сбербанк рассматривает разные сценарии дальнейшей работы с "Дженсером"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сбербанк России - совладелец автодилера "Дженсер" - рассматривает различные варианты дальнейшей работы с компанией. Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке.

"В настоящее время Сбербанк рассматривает различные сценарии дальнейшей работы с "Дженсером", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что не комментируют данный вопрос.

В среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк обсуждает с крупнейшим в стране автодилером "Рольф" варианты спасения "Дженсера".

В публикации отмечается, что Сбербанк может взять на себя обязательства по долгам "Дженсера", а его наиболее интересные активы будут внесены в капитал "Рольфа". Взамен кредитная организация должна получить долю в объединенной компании.

Об автодилере

Группа компаний "Дженсер" создана 20 мая 1991 года, насчитывает 45 автоцентров и широко известна в Москве и регионах России. В октябре прошло года "Дженсер" сообщила, что по техническим причинам будут закрыты автоцентры на Варшавском шоссе, 150.

В сообщении автодилера отмечалось, что выдача ранее законтрактованных автомобилей Hyundai, Nissan, Datsun, Renault, Mazda, GM АвтоВАЗ, прием заказов, а также техническое обслуживание будут производиться в других автоцентрах группы компаний.

В ноябре прошлого года РБК сообщил, что концерн Renault прекратил сотрудничество с автодилером "Дженсер".