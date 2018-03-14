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Медведев призвал обеспечить предсказуемость налоговой системы

Экономика и бизнес
14 марта, 13:33 дата обновления: 14 марта, 13:37 UTC+3

Частые поправки в налоговое законодательство этому способствовать не будут, отметил премьер

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал обеспечить предсказуемость налоговой системы в России. Об этом он заявил он на заседании комиссии "Единой России" по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

"Важно обеспечить предсказуемость налоговой системы. Частые поправки в налоговое законодательство, конечно, этому не будут способствовать. Здесь нужен взвешенный подход, но опять же, это не означает, что совсем ничего не нужно делать", - сказал Медведев.

В частности, по словам премьер-министра, необходимо создать более комфортный налоговый режим для высокотехнологичных инновационных компаний, который бы стимулировал деятельность в этом секторе. "Налоговая система, она, с одной стороны, должна быть стабильной, и мы стремимся ее сделать такой, чтобы она позволяла нашей стране конкурировать с другими экономиками. Но, с другой стороны, она, как и всякая система, должна оптимизироваться согласно времени", - отметил Медведев. 

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