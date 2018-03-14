Медведев призвал ускорить введение норм вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство должно ускорить работу по подготовке норм, увязывающих результаты деятельности топ-менеджеров госкомпаний с размером их вознаграждения.

Об этом заявил лидер партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы этой партии.

"Этот вопрос сейчас прорабатывается, и я, собственно, жду результатов этой работу. Уже все сроки вышли", - сказал Медведев.

Как отметил премьер, вопрос об увязке размеров вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний с результатами их работы поднимался еще в конце прошлого года.

Он пояснил, что сейчас идет работа по совершенствованию системы государственного управления. "Здесь наиболее важным является проектный подход к деятельности правительства и отдельных ведомств. Это помогает структурировать работу государственного аппарата и нацеливать его на решение самых важных задач", - сказал глава правительства.

По его словам, также были разработаны методики по внедрению программ долгосрочного развития государственных компаний, программ инновационного развития. "Программы проходят ежедневный аудит", - сказал Медведев.