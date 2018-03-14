Медведев: закон о государственном контроле надо принять в ближайшее время

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал продолжить работу над реформой контрольно-надзорной деятельности и принять необходимые изменения в законодательство в ближайшее время.

"Нужно продолжить реформу контрольно-надзорной деятельности, внесен проект закона о государственном контроле, он должен быть рассмотрен коллегами-депутатами и уже принят в первом чтении. Оперативно сработала наша фракция, но просил бы сделать все возможное, чтобы закон был принят в ближайшее время", - сказал он на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".

Медведев отметил, что правительство уделяет большое внимание избыточной нагрузке на бизнес, постепенно внедряя так называемый риск-ориентированный подход, "количество проверок снизилось, по некоторым оценкам, почти на четверть, в то же время их все равно еще много". "Проверки по-прежнему остаются головной болью, поэтому нужно развивать и систему профилактики, а не только систему, построенную на жестких наказаниях и жесткой ответственности", - сказал председатель правительства.

Он указал на необходимость провести структурную оптимизацию контрольно-надзорных органов, "такие идеи есть, и они сейчас прорабатываются правительством". По его словам, кабмину предстоит устранить дублирование функций, убрать устаревшие требования, которых все равно еще много, эти требования должны стать более современными, обоснованными, мотивирующими.