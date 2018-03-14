Минпромторг: доля продающегося в России небезопасного коньяка составляет около 40%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Доля небезопасной коньячной продукции, представленной к продаже в России, в настоящее время составляет порядка 40%. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках заседания государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Только по коньяку доля присутствия на рынке небезопасной продукции составляет порядка 40%", - рассказал он.

Последние несколько лет госкомиссия проводит работу по маркировке товаров различных категорий с целью защиты от контрафактной и контрабандной продукции. В тестовом режиме маркируют медицинские товары и табачную продукцию, в постоянном режиме - шубы, в дальнейшем будет запущена маркировка обуви.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в 2017 году в этом регионе было изъято из незаконного оборота почти 1,06 млн л алкоголя. "Это 60% всей изъятой продукции в Южном федеральном округе", - отметил он.

Губернатор предложил создать на территории края склад для хранения и утилизации незаконного алкоголя, а также наделить органы исполнительной власти субъектов правом составлять протоколы в отношении торгующих незаконной алкогольной продукцией физлиц и предпринимателей. Сегодня такое право есть только в отношении юрлиц.

Также, по словам главы Краснодарского края, эффективной мерой борьбы являются проверки торговых точек и работа общественников и населения как источника информации о торговле контрафактом или контрабандой.