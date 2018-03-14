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"Вертолеты России" поставят 31 вертолет по контракту с ГТЛК в I полугодии 2018 года

Экономика и бизнес
14 марта, 14:49 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, марта. /ТАСС

Генеральный директор холдинга Андрей Богинский добавил, что из указанного объема поставок будет 12 вертолетов "Ансат"

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КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" поставит 31 вертолет по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор холдинга Андрей Богинский в ходе рабочей поездки в Казань.

"Мы продолжаем программу поставки вертолетов для медицинской эвакуации. В прошлом году мы поставили 21 вертолет нашему заказчику - ГТЛК, из них было шесть "Ансатов" <…> Наша задача - 31 вертолет передать в первом полугодии текущего года", - сказал он.

Богинский добавил, что из указанного объема поставок будет 12 вертолетов "Ансат".

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления, который собирают на Казанском вертолетном заводе (входит в холдинг "Вертолеты России"). В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета в санитарном варианте.

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