Медведев: нужна оптимизация структуры и численности органов исполнительной власти

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Лидер партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости оптимизации структуры и численности органов исполнительной власти.

"Немало задач еще требуется решить и в части оптимизации структуры и численности органов исполнительной власти, их территориальных подразделений. И в части совершенствования гражданской службы в целом", - сказал Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

По его словам, на заседании комиссии планируется также обсудить ряд вопросов по улучшению инвестиционного климата в стране и поддержки бизнеса. Медведев отметил, что "Единая Россия" установила парламентский контроль за реализацией дорожных карт по поддержке и развитию бизнеса. "Эти карты действуют уже достаточно давно", - подчеркнул Медведев. "Между бизнесом и государством необходимо выстраивать партнерские отношения. Это не всегда государству легко удается, эту работу нужно продолжить", - добавил премьер-министр.