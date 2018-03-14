Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: нужна оптимизация структуры и численности органов исполнительной власти

Экономика и бизнес
14 марта, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Необходимо также решать задачи в части совершенствования гражданской службы, отметил премьер

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Лидер партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости оптимизации структуры и численности органов исполнительной власти.

"Немало задач еще требуется решить и в части оптимизации структуры и численности органов исполнительной власти, их территориальных подразделений. И в части совершенствования гражданской службы в целом", - сказал Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

По его словам, на заседании комиссии планируется также обсудить ряд вопросов по улучшению инвестиционного климата в стране и поддержки бизнеса. Медведев отметил, что "Единая Россия" установила парламентский контроль за реализацией дорожных карт по поддержке и развитию бизнеса. "Эти карты действуют уже достаточно давно", - подчеркнул Медведев. "Между бизнесом и государством необходимо выстраивать партнерские отношения. Это не всегда государству легко удается, эту работу нужно продолжить", - добавил премьер-министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску
4
Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ
5
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
6
Полицейские нашли отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки
7
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама