ЦБ запустит единую площадку для продажи финансовых услуг до конца года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Банк России планирует до конца 2018 года запустить первую единую площадку (маркетплейс) для продажи финансовых услуг. На первом этапе запуска платформы клиенты смогут открывать вклады, оформлять ОСАГО и покупать облигации - и государственные, и корпоративные. Об этом журналистам рассказал первый заместитель ЦБ Сергей Швецов.

По замыслу регулятора, площадки-маркетплейсы - их может быть несколько в зависимости от запросов рынка - должны максимально упростить гражданам процесс управления личными финансами, отметил Швецов. По его словам, чтобы открыть вклад, не нужно будет идти в офис, который для многих россиян находится далеко за пределами "шаговой доступности".

В полнофункциональной версии маркетплейса помощь в выборе услуг будет оказывать роботизированный помощник - он будет анализировать пользовательские данные клиента, самостоятельно сравнивать имеющиеся в базе предложения банков и предлагать наиболее подходящие варианты решения. Таким образом, клиент сможет открыть вклад в любом, а не только физически доступном и известном ему банке (при условии, что клиент подключен к системе).

Также платформа повысит доверие граждан к участвующим в проекте банкам. Весь проект реализуется под контролем ЦБ, который будет в режиме реального времени видеть каждую транзакцию (сейчас такого не происходит, что дает недобросовестным финансовым организациям возможность для злоупотреблений).

Первый этап запуска платформы

ЦБ начал работу по созданию маркетплейса в декабре 2017 года. В проектную группу вошли Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий, банки "Ак Барс", "Центр-инвест", "Зенит", Совкомбанк и Росбанк, а также две площадки, которые впоследствии станут "витринами", где граждане смогут покупать финансовые услуги - Банки.ру и БКС.

"По срокам запуска системы в промышленную эксплуатацию - есть планы запустить ее до конца года, но мы еще не прошли ряд ключевых развилок, от которых будут в конечном итоге зависеть сроки запуска первой "боевой" версии", - сказала директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская.

Для запуска первой версии платформы изменений в текущее законодательство не потребуется, однако в дальнейшем, по мере усложнения функционала площадки, регуляторику придется менять, добавила она. ЦБ будет разрабатывать изменения и дополнения в законодательство по итогам тестирования прототипов функциональных модулей платформы, которое начнется в апреле.

Первая сделка будет совершена в безрисковой среде. "Сидя дома в кресле пользователь через телефон зайдет на витрину одного из интеграторов, увидит предложение от пяти банков-тестировщиков и нажимает кнопочку "Открыть вклад". Затем проходит его биометрическая идентификация и происходит заключение договора вклада в одном из банков- участников. После этого в личном кабинете системы регистрации финансовых транзакцию клиент увидит подтверждение сделки", - рассказала Чайковская.

При этом деньги для зачисления во вклад можно будет списать со счета в любом банке, а не только из банков, участвующих в проекте, подчеркнула она.