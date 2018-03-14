Нидерланды вложат 2 млрд рублей в комплекс по производству яйца индейки на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Племенной репродуктор по производству инкубационного яйца индейки за 2 млрд рублей планируют построить на Ставрополье инвесторы из Нидерландов. Как сообщает в среду пресс-служба губернатора края, вопрос обсуждался на рабочей встрече Владимира Владимирова с руководством компаний "АГРИКО" и Hendrix Genetics (Нидерланды) - одного из европейских лидеров в сфере животноводства и сельского хозяйства в целом.

"Планируемый годовой объем производства племенного репродуктора достигнет 12 млн штук яиц, а объем инвестиций - около 2 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

На встрече отмечалось, что реализация этого проекта в течение двух лет позволит снизить риски для будущих и уже осуществленных инициатив по разведению индейки на территории России в рамках программы импортозамещения. По оценкам инвесторов, сейчас из общей годовой потребности инкубационного яйца только 30% обеспечивается российскими компаниями, 70% - импортируется. "В перспективе на базе ставропольского племрепродуктора также планируется создание селекционного птицеводческого центра для оказания всего спектра услуг по развитию индейководства в России", - отметили в пресс-службе.

Как подчеркнул президент Hendrix Genetics Тейс Хендрикс, сотрудничество компании с российскими предприятиями длится уже более 60 лет и сегодня открывает для себя новые точки развития. "Я убежден, что Россия и Европа - это единый организм. Наша компания намерена и дальше развивать дружеские и деловые отношения с российскими партнерами", - сказал Хендрикс.