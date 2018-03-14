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Проект указа о вхождении ОАК в Ростех внесен в правительство

Экономика и бизнес
14 марта, 15:07 дата обновления: 14 марта, 15:30 UTC+3

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что процедура может занять менее года

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Проект президентского указа о вхождении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в госкорпорацию "Ростех" подготовлен и внесен в правительство. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Что касается указа, то мы его подготовили и согласовали, и внесли в правительство", - сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, процесс вхождения ОАК в Ростех может занять менее года.

"Это займет какое-то время, потому что с учетом опыта прохождения и согласования всех документов, процедур подготовки указа и последующего внесения (традиционно после указа) это занимает около 12 месяцев. Но с учетом того, что у Ростеха особый статус по закону, то управление переходит сразу с подписанием указа", - сказал Мантуров.

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