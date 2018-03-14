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В Казани планируют открыть представительство Международной ассоциации исламского бизнеса

Экономика и бизнес
14 марта, 15:17 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, марта. /ТАСС

Президент Татарстана предложил также развивать сферы исламских финансов и халяль

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КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ) планирует открыть свое представительство в Казани. Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана в среду по итогам встречи президента республики Рустама Минниханова с президентом МАИБ Маратом Кабаевым.

"Марат Кабаев заявил о намерении открыть представительство организации в Казани. Рустам Минниханов поддержал данное предложение", - отмечается в сообщении.

Также Минниханов предложил сотрудничать в части развития исламских финансов и сферы халяль. "Нужно выйти на соглашение, составить дорожную карту. Нам нужно двигаться не параллельно, а вместе", - цитирует его слова пресс-служба.

МАИБ создали в феврале 2016 года с целью объединить предпринимателей для ведения бизнеса, основанного в том числе на духовных ценностях ислама. Представительства МАИБ есть во многих регионах России, в странах СНГ, а также Турции и Саудовской Аравии, сотрудничество ведут с 57 государствами. В планах - укрепление связей с Францией, Бельгией, Австрией и другими странами.

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