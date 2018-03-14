Силуанов: размещение новых и обмен старых евробондов будут проводить "одним пакетом"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минфин будет проводить размещение новых и обмен старых евробондов РФ "одним пакетом", сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Будем так говорить - в один присест. Это не значит в один день, будем делать это все совместно в рамках одной операции. Это не значит, еще раз говорю, что это в один день. В рамках одного пакета", - сказал министр, не уточнив планируемую дату размещения.

Минфин 7 марта открыл книгу заявок на обмен суверенных евробондов с погашением в 2030 году (Россия-30) на сумму $4 млрд. Организатор - "ВТБ Капитал". Заявки будут одобрены 16 марта по цене, не превышающей 113,5% от номинальной стоимости (с учетом амортизации бумаг).

В обмен на Россия-30 Минфин предложит два выпуска евробондов, размещенных в 2017 году: Россия-27 и Россия-47, а также новый выпуск на $3 млрд, предусмотренный федеральным бюджетом на этот год. Параметры этого выпуска пока неизвестны.

Евробонды с выпуском в 2018 году будут использованы для возврата капитала российскими бизнесменами, говорили ранее в Минфине. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Минфину важны иностранные инвесторы, но в этом случае приоритет будет отдан российским.