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Российские виноделы планируют поставить в Японию около 300 тыс. бутылок вина

Экономика и бизнес
14 марта, 15:21 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 14, марта. /ТАСС

Отмечается, что такой напиток подходит к японской кухне и не перебивает вкус еды

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КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Одно из крупнейших винодельческих предприятий РФ "Фанагория" в ближайшие годы экспортирует в Японию около 250-300 тыс. бутылок вина в рамках контракта с японским трейдером Ikemitsu Enterprises, сообщил ТАСС в среду директор компании по экспорту Михаил Лелюк.

Как сообщалось ранее, вина "Фанагории" в начале марта представили на экспозиции Российского экспортного центра (РЭЦ) на выставке FoodEx 2018 в Японии. В это время компания подписала контракт с японским трейдером Ikemitsu Enterprises на $1 млн.

"Он [контракт] бессрочный, но рассчитываем на три-четыре года. [Удастся поставить] порядка 250-300 тыс. бутылок. Пока - вина средней линейки, но ведем переговоры о премиальный и субпремиальных винах", - рассказал Лелюк.

Он уточнил, что в первой партии будут выбранные японской стороной вина авторской линейки: белое и красное "тихие" вина, каждое - из двух сортов винограда, а также брют. "Что касается красного вина, то [представитель японской стороны] на выставке охарактеризовал, что вино подходит к японской кухне. Японская еда традиционно мало обработана, без соли и специй, и вино не перебивает вкус", - пояснил Лелюк.

Сейчас "Фанагория" - единственная российская компания, которая поставляет вина собственного производства в Японию. Несколько лет назад у "Фанагории" уже был опыт сотрудничества с этой страной.

По данным администрации Краснодарского края, "Фанагория" - одно из крупнейших винодельческих предприятий России, расположено на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Собственные виноградники компании занимают площадь более 2,8 тыс. га. В настоящее время компания экспортирует свои вина в Китай, Швецию, Британию и страны СНГ, в 2018 году производитель планирует выйти на несколько перспективных рынков - Германии, Канады, Франции и США. Ранее сообщалось, что в 2017 году компанией произведено и разлито 2,18 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (падение 14,1% к 2016 году), при этом выросло производство премиальных вин.

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