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Около 100 млн рублей выделят в Минеральных Водах на ремонт дорог

Экономика и бизнес
14 марта, 15:15 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 14, марта. /ТАСС

Стоимость ремонта тротуаров составит 2 млн рублей

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ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Около 100 млн рублей выделят в 2018 году в Минераловодском городском округе на ремонт дорог, сообщили в среду в пресс-службе администрации округа.

"Запланировано порядка 100 млн рублей. В предварительный перечень вошли не только дороги в самом городе Минеральные Воды, но и в поселениях муниципалитета. Приоритет отдавался транспортным артериям, где есть маршруты общественного транспорта, и участкам, которые никогда не асфальтировались", - сообщили в пресс-службе.

Список из 16 улиц, которые приведут в порядок, уже сформировали. Асфальт впервые появится, в частности, на Гражданской, Радужной, Сосновой, Цветочной, Центральной и Сельской улицах, а также в переулке Деповском. Проведут в округе и ямочный ремонт, на первый этап из местного бюджета выделят 7 млн рублей, а на гравийные работы - почти 2 млн. Ремонт тротуаров обойдется местному бюджету в 2 млн рублей.

"Также в планах на ремонт - участок автомобильной дороги к поселку Евдокимовский и подъезд к поселку Кумагорск от автомобильной дороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что на ремонт местных дорог в 2017 выделили порядка 190 млн рублей. В селах затратили 62 млн рублей, в городе - 50 млн. Параллельно провели внеплановое масштабное асфальтирование 42 улиц в Левокумке и Перовмайском, пострадавших во время майского наводнения, на что из краевого бюджета выделили 75 млн рублей.

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