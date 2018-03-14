Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае

КРЫМСКИЙ МОСТ, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил, что движение автомобилей по Крымскому мосту будет открыто раньше планировавшегося на декабрь срока.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока", - сказал глава государства, общаясь со строителями Крымского моста. Руководитель компании "Стройгазмотаж" (генерального подрядчика строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг доложил, что "в декабре 2018 года [автомобильная] дорога должна открываться, но в мае будет готова". "Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться", - отметил Путин.

При этом президент обратил внимание на то, что "еще нужны подъездные пути, чтобы дорожники там поработали как следует". "Я вам могу сказать, что это [масштаб строительства] впечатляет, получается у вас здорово", - обратился Путин к строителям. По его оценке, Крымский мост - "уникальное сооружение не только для нашей страны". Глава государства удивился, что с некоторыми операциями строителям удалось справиться буквально за считанные часы. "Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок или даже раньше срока", - сказал он, отметив, что при этом нужно обязательно обеспечить надлежащее качество работ.

По его словам, "осталось только дооборудовать автомобильную дорогу, положить асфальтобетон, разметку сделать - это уже не самая сложная работа". "Во второй части [работ по строительству железнодорожной части моста] еще предстоит многое сделать ", - заметил президент. Ввод в эксплуатацию железнодорожной части поста планируется на конец 2019 года.

Путин поблагодарил строителей за работу, обратив внимание, что они прибыли из многих регионов России на эту стройку. Он напомнил, что "этот проект, который пытались реализовать еще при царе-батюшке, начинали, готовились к проектным работам, но Первая мировая войне не дала возможность это сделать". "Потом в 1930-е годы пытались сделать, тоже не смогли и позже пытались, но ничего не получилось, а у вас получилось. Это здорово!" - оценил работу глава государства.

Строители пригласили главу государства на открытие движения по автомобильной части моста. "Постараюсь приехать обязательно", - пообещал он.

Президент также осмотрел готовый участок автодорожной части строящегося моста.

Глава государства приехал на автобусе со стороны Краснодарского края на самый большой пролет моста - арочный. Это единственное место, где под сооружением могут проходить корабли.

Экскурсию для президента провел заместитель гендиректора компании подрядчика Леонид Рыженькин. Он рассказал Путину об этапах строительства моста, в том числе о возведении арки.

Президент уточнил, что для возведение арочного пролета работы нужно было провести в 72 часа. Гендиректор пояснил, что в столь короткие сроки обусловлены погодными условиями.

"Самый длинный мост в Европе",- прокомментировал президент.

Строительство моста ведется с февраля 2016 года. Движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов - в 2019. Пропускная способность моста - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.