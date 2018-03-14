Рубль продолжил рост после заявлений Мэй о мерах против РФ в связи с делом Скрипаля

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Рубль продолжил укрепление к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже после заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о решении выслать из страны 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Курс доллара по состоянию на 16:00 мск снизился на шесть копеек - до 56,96 руб., а курс евро снизился на 21 копейку - до 70,45 руб.

Торги на Московской бирже в среду начались с роста доллара на три копейки до отметки в 57,05 руб. и роста евро также на три копейки - до 70,69 руб. Позже рубль начал укрепляться на фоне роста цен на нефть. В частности, цена барреля нефти Brent с поставкой в мае выросла на 0,53%, до 64,98 доллара за баррель.

При этом индексы Мосбиржи и РТС усилили падение до 1,2-1,4%, до 2291,23 пункта и 1268,08 пункта соответственно.

Снижение происходит на фоне заявлений премьер-министр Великобритании Терезы Мэй о мерах против России в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, премьер отметила, что Британия будет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит "сомнительные" счета. Кроме того, британские власти вышлют из страны 23 российских дипломата.

Мэй также обозначила версии использования отравляющего вещества, предположительно использованного в британском Солсбери против экс-полковника ГРУ и его дочери. В частности, она допустила возможность утери Россией контроля над запасами этого вещества.