Турчак: Медведев поручил ускорить внесение в Госдуму законопроекта о специнвестконтракте

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания программной комиссии партии поручил ускорить работу по внесению в Госдуму законопроекта о специальных приоритетных инвестиционных контрактах (СПИК 2.0). Об этом в среду сообщил журналистам секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак по итогам заседания комиссии.

"Председатель правительства дал конкретное поручение по ускоренному внесению законопроекта о специнвестконтракте", - сказал он, отметив, что инициатива будет внесена в нижнюю палату правительством РФ.

"Законопроект готов, так называемое нулевое чтение он прошел, в том числе с участием представителей партии "Единая Россия". Поскольку поручение председателя партии сегодня дано, я думаю, что реакция будет достаточно быстрая", - добавил Турчак.

По словам Турчака, необходимо, чтобы документ был принят в весеннюю сессию Госдумы, так как его ждет бизнес.

Как ранее пояснял политик, проект предоставляет гарантированные бессрочные условия для инвесторов, которые готовы локализовывать свое производство на территории РФ со стартовым объемом инвестиций не менее 1 млрд рублей.