МЭР: темпы роста зарплат в январе обновили максимум с начала восстановительного цикла

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Темпы роста реальных заработных плат в декабре и, по предварительной оценке, в январе составили 6,2% в годовом выражении и вновь обновили максимум с начала восстановительного цикла. Это следует из информационно-аналитических материалов Минэкономразвития "Картина экономики. Март 2018 года".

"Темпы роста заработных плат в реальном выражении в декабре и, по предварительным данным, в январе составили 6,2% год к году - это максимальные значения с середины 2016 года, когда показатель вернулся к росту", - отмечают в МЭР.

Значимым фактором роста заработных плат в последние месяцы стало активное повышение оплаты труда в социальном секторе, поясняют в министерстве. В то же время рост заработных плат в частном секторе в последние месяцы также был существенным, добавляется в документе.

Инфляция

Минэкономразвития прогнозирует годовую инфляцию в апреле-мае на уровне 2,1-2,2%, а в июне - менее 2%.

Годовая инфляция в России в феврале сложилась на уровне 2,2%. Согласно прогнозу министерства, в марте инфляция в России составит 0,2-0,3% в месячном выражении и 2,2-2,3% в годовом.

При условии отсутствия негативных погодных шоков инфляция в России в 2018 году сохранится ниже целевого уровня в 4%, отмечают в Минэкономразвития.

Рост ВВП

Рост ВВП России в январе ускорился до 2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. "По оценке Минэкономразвития России, в январе рост российской экономики ускорился до 2% в годовом выражении (в декабре - 1,4%, в IV квартале 2017 года - 2%). Улучшение динамики ВВП связано в первую очередь с восстановлением промышленного производства, которое в январе выросло на 2,9% в годовом выражении", - говорится в документе.

При этом совокупный вклад промышленности в прирост ВВП в январе оценивается министерством на уровне +0,9 п.п. по сравнению с -0,2 п.п. и -0,4 п.п. в декабре и IV квартале 2017 года соответственно.

Кроме того, рост инвестиций в РФ в основной капитал в 2017 года составил 4,4%, превысив ожидания Минэкономразвития на уровне 4,1%.

"В январе оперативные индикаторы инвестиционной активности (импорт машин и оборудования из стран дальнего зарубежья, отечественное производство инвестиционных товаров, а также объем строительных работ) продолжали демонстрировать позитивную динамику", - указывается в документе МЭР.

Динамика добычи нефти

Минэкономразвития ожидает околонулевую годовую динамику добычи нефти начиная со второго квартала 2018 года. "В начале прошлого года снижение объемов производства в нефтяной отрасли происходило постепенно, и Россия вышла на уровни, предусмотренные международными соглашениями [ОПЕК+], только во II квартале 2017 года. Таким образом, при сохранении на достигнутых уровнях добыча нефти будет демонстрировать околонулевую годовую динамику начиная со II квартала 2018 года", - отмечается в документе.

В Минэкономразвития подчеркивают, что на добычу нефти по-прежнему оказывает сдерживающее влияние ответственное выполнение Россией условий сделки ОПЕК+. "В то же время годовая динамика нефтяной отрасли постепенно стабилизируется", - добавляют в МЭР.

По данным Минэнерго, в феврале, как и в январе, среднесуточная добыча нефти снизилась на 1,4%.