В Белгороде открыли комплекс по выпуску противотуберкулезных лекарств

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первая очередь предприятия по выпуску готовых препаратов для лечения туберкулеза мощностью 500 тыс. капсул и таблеток в год открылась в среду в Белгороде. Об этом сообщил ТАСС гендиректор группы компаний "Эдвансд", в состав которой входит производственный комплекс, Раджеш Шарма.

"Сегодня открылась первая очередь по производству противотуберкулезных препаратов с объемом инвестиций в 500 млн рублей. Приступить к реализации другой части проекта планируется во второй половине 2018 года", - сказал собеседник агентства. Общая стоимость проекта по выпуску готовых препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ-инфекций, составляет 1,5 млрд рублей.

В церемонии открытия производственного комплекса приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, чрезвычайный и полномочный посол Индии Панкадж Саран и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

"Это превосходный пример самого лучшего сотрудничества между Индией и Россией. На примере предприятия мы видим - в Россию можно инвестировать", - отметил Саран.

Проектная мощность отечественного предприятия, использующего индийские технологии, предусматривает выпуск 500 тыс. капсул и таблеток, а также 100 тонн гранул медикаментов в год. Подобные объемы, по словам гендиректора ГК "Эдвансд", помогут решить проблемы с обеспечением российских регионов отечественными противотуберкулезными препаратами.

Компания "Эдвансд фармасьютикалс", реализующая проект по выпуску медикаментов в Белгородской области, входит в группу компаний "Эдвансд трейдинг", которая находится на фармацевтическом рынке России с 2003 года. Является поставщиком противотуберкулезных лекарств, антибиотиков и препаратов других фармакологических групп.