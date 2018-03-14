Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Белгороде открыли комплекс по выпуску противотуберкулезных лекарств

Экономика и бизнес
14 марта, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Это совместный проект Индии и России, его стоимость составляет 1,5 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первая очередь предприятия по выпуску готовых препаратов для лечения туберкулеза мощностью 500 тыс. капсул и таблеток в год открылась в среду в Белгороде. Об этом сообщил ТАСС гендиректор группы компаний "Эдвансд", в состав которой входит производственный комплекс, Раджеш Шарма.

"Сегодня открылась первая очередь по производству противотуберкулезных препаратов с объемом инвестиций в 500 млн рублей. Приступить к реализации другой части проекта планируется во второй половине 2018 года", - сказал собеседник агентства. Общая стоимость проекта по выпуску готовых препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ-инфекций, составляет 1,5 млрд рублей.

В церемонии открытия производственного комплекса приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, чрезвычайный и полномочный посол Индии Панкадж Саран и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

"Это превосходный пример самого лучшего сотрудничества между Индией и Россией. На примере предприятия мы видим - в Россию можно инвестировать", - отметил Саран.

Проектная мощность отечественного предприятия, использующего индийские технологии, предусматривает выпуск 500 тыс. капсул и таблеток, а также 100 тонн гранул медикаментов в год. Подобные объемы, по словам гендиректора ГК "Эдвансд", помогут решить проблемы с обеспечением российских регионов отечественными противотуберкулезными препаратами.

Компания "Эдвансд фармасьютикалс", реализующая проект по выпуску медикаментов в Белгородской области, входит в группу компаний "Эдвансд трейдинг", которая находится на фармацевтическом рынке России с 2003 года. Является поставщиком противотуберкулезных лекарств, антибиотиков и препаратов других фармакологических групп.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Белгородская область
Персоны
Цыб, Сергей Анатольевич Савченко, Евгений Степанович
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
3
Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе
4
Корбин призвал Мэй предоставить четкие доказательства в отношении России по делу Скрипаля
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
7
Биография Олега Табакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама