Число отделений Почта банка в Тверской области до конца года увеличится почти на 40%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Количество отделений Почта банка в Тверской области увеличится на 38% за 2018 год. Решение о дальнейшей реализации проекта по повышению доступности банковских услуг в отдаленных территориях региона приняли в среду на встрече губернатора Игоря Рудени с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

"Сейчас на территории региона Почта банк представлен 130 точками на базе почтовых отделений, в 2018 году их количество планируется увеличить до 180. Это позволит повысить доступность услуг банковской сферы для жителей села и малых городов. Андрей Костин поддержал идею Игоря Рудени о создании дополнительных мини-офисов и установке банкоматов Почта банка в филиалах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соглашение между правительством Тверской области и банком ВТБ подписали в 2017 году на площадке Петербургского международного инвестиционного форума. "Большие нарекания у жителей региона вызывает ограниченная доступность системы банковского обслуживания в сельской местности. Мы достигли стратегического решения, что существенно увеличим количество точек банковского обслуживания населения, в том числе с банкоматами, которые выдают денежные средства и принимают коммунальные платежи. Основную линию развития мы видим совместно с МФЦ, где граждане, получая услуги, смогут, не выходя из помещения, произвести оплату пошлин, налогов, сборов", - цитирует пресс-служба Руденю.

В январе 2016 года "Почта России" и ВТБ24 подписали пакет документов о создании Почта банка - кредитной организации, работающей на базе почтовых отделений.