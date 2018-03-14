Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе выросло на 37,4%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе 2018 года выросло на 37,4% по сравнению с показателем января 2017 года и составило $18 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт товаров за отчетный период увеличился на 29,1% - до $33,6 млрд, импорт - на 20,7%, до $15,6 млрд.

Таким образом, по итогам января внешнеторговый оборот России вырос на 26,3% и составил $49,2 млрд.

Структура экспорта и импорта РФ

Основой российского экспорта в январе 2018 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре составил 67,6% (в январе 2017 года - 67,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 70,8% (в январе 2017 года - 71%), в страны СНГ - 41,8% (44,6%).

Стоимостный объем топливно-энергетических товаров вырос на 28,6% по сравнению с январем 2017 года, а физический - на 14,6%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта каменного угля (на 18,3%), сырой нефти (на 13,3%) и нефти и нефтепродуктов (на 5,9%), в том числе керосина (в 2,7 раза) и бензина (на 6,5%). Вместе с тем снизились физические объемы экспорта природного газа (на 22,9%), электроэнергии (на 10,3%) и дизельного топлива (на 9,1%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 44% (в январе 2017 года - 43,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 47,1% (в январе 2017 года - 47,2%), из стран СНГ - 20,0% (20,5%). Стоимостный объем ввоза этой продукции вырос на 20,7%, в том числе электрического оборудования - на 34,9%, механического оборудования - на 19,8%. При этом снизились поставки инструментов и оптических аппаратов - на 7,6%, возрос физический объем импорта легковых автомобилей - на 28,9%, а грузовых - снизился на 29%.

Торговые партнеры

Основными торговыми партнерами России по итогам января 2018 года из стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $8,4 млрд (+40,5% к январю 2017 года), Германия - $4 млрд (-0,7%), Нидерланды - $3,5 млрд (+25,8%), Италия - $1,6 млрд (+18%), США - $1,6 млрд (+28,3%), Турция - $2,3 млрд (+63,9%), Республика Корея - $1,3 млрд (+19,4%), Япония - $1,3 млрд (+13,7%), Польша - $1,6 млрд (+38,2%) и Финляндия - $1,1 млрд (+25,6%).