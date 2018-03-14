Участие Ростеха в авиасалоне "Фарнборо-2018" находится под вопросом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Участие Ростеха в британском авиакосмическом салоне "Фарнборо-2018" пока под вопросом из-за запрета российским компаниям демонстрировать военную продукцию.

Об этом сообщил ТАСС представитель Ростеха.

"Недружественные шаги иностранных партнеров, конечно, сказываются на планах выставочной работы и в целом на продвижении нашей продукции на зарубежных рынках. Участие в Фарнборо для нас пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции", - сказал собеседник агентства.

Ростех считает этот шаг, как одно из проявлений "недобросовестной конкуренции в сфере торговли вооружениями". "Однако мы не спешим отказываться от возможностей, которые дают подобные мероприятия. Площадка британского авиасалона может быть использована, например, для презентации гражданской продукции нашего авиационного кластера", - отметили в Ростехе.

Международный авиакосмический салон в Фарнборо является одним из крупнейших в мире. Проходит в Великобритании раз в два года на аэродроме рядом с одноименным городом в графстве Хэмпшир. В 2018 году авиасалон пройдет с 16 по 22 июля.