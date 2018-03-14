В Калининградской области планируют открыть ТЦ с системой tax free

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Торговый центр, где будут использовать в пилотном режиме систему tax free, появится в Калининградской области на границе с Польшей, сообщил ТАСС в среду губернатор Калининградской области Антон Алиханов на форуме "Россия - страна возможностей".

"Самое главное - это создать там тот торговый центр, который будет авторизован (в котором будет введена система tax free - прим. ТАСС). Это только начало пути. Мы сейчас ведем поиск тех, кто будет реализовывать этот проект со стороны бизнеса", - сказал Алиханов.

По его словам, в регионе планируют ввести в пилотном режиме систему tax free на один-два года, после чего оценят ее эффективность. Власти ожидают, что на территорию Калининградской области начнут активно приезжать за покупками жители соседних муниципалитетов Польши.

Tax free - система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), которой могут пользоваться иностранцы, вывозящие товары из страны. Калининградская область вошла в число регионов РФ, где планируют ввести механизм tax free в пилотном режиме. Систему опробуют на пункте пропуска Мамоново на границе с Польшей.

Форум "Россия - страна возможностей" проходит 13-16 марта в Москве на ВДНХ, в нем задействованы участники проектов одноименной открытой платформы, созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проекты из разных регионов представляют более 6 тыс. участников - лидеры молодежных НКО и школьного самоуправления, творческая молодежь и волонтеры, начинающие бизнесмены и специалисты из различных сфер деятельности. Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, бизнесменов, молодых профессионалов, волонтеров, школьников.