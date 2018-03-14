Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Калининградской области планируют открыть ТЦ с системой tax free

Экономика и бизнес
14 марта, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Власти региона ожидают, что за покупками будут приезжать жители соседних муниципалитетов Польши

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Торговый центр, где будут использовать в пилотном режиме систему tax free, появится в Калининградской области на границе с Польшей, сообщил ТАСС в среду губернатор Калининградской области Антон Алиханов на форуме "Россия - страна возможностей".

"Самое главное - это создать там тот торговый центр, который будет авторизован (в котором будет введена система tax free - прим. ТАСС). Это только начало пути. Мы сейчас ведем поиск тех, кто будет реализовывать этот проект со стороны бизнеса", - сказал Алиханов.

По его словам, в регионе планируют ввести в пилотном режиме систему tax free на один-два года, после чего оценят ее эффективность. Власти ожидают, что на территорию Калининградской области начнут активно приезжать за покупками жители соседних муниципалитетов Польши.

Tax free - система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), которой могут пользоваться иностранцы, вывозящие товары из страны. Калининградская область вошла в число регионов РФ, где планируют ввести механизм tax free в пилотном режиме. Систему опробуют на пункте пропуска Мамоново на границе с Польшей.

Форум "Россия - страна возможностей" проходит 13-16 марта в Москве на ВДНХ, в нем задействованы участники проектов одноименной открытой платформы, созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проекты из разных регионов представляют более 6 тыс. участников - лидеры молодежных НКО и школьного самоуправления, творческая молодежь и волонтеры, начинающие бизнесмены и специалисты из различных сфер деятельности. Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, бизнесменов, молодых профессионалов, волонтеров, школьников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Страны
Россия Польша
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе
3
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Евросоюз планирует обновить визовую политику
6
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
7
Корбин призвал Мэй предоставить четкие доказательства в отношении России по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама