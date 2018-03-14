"Газпром" и "Нафтогаз" начнут переговоры о расторжении контрактов в ближайшие дни

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа и предлагает провести их в ближайшие дни, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпром" Александр Медведев.

"Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни", - сказал Медведев.

Ранее "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что процесс может занять 1,5-2 года. По его словам, "Газпром" решил расторгнуть контракты, чтобы избежать будущих штрафов, так как "Нафтогаз" заявил, что до конца действия контрактов, на основании решения Стокгольмского арбитража, намерен взыскать с российского газового холдинга еще несколько миллиардов долларов.

Газовый спор

В 2009 году Россия и Украина ("Газпром" и "Нафтогаз") подписали два газовых контракта: один касается поставок российского газа для нужд Украины, второй - транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года.

Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж принял в декабре 2017 года. Так, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах - $2 млрд ("Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд). Арбитраж также признал обязательность условия "бери или плати", однако снизил обязательный годовой объем закупок у "Газпрома" с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м газа (минимально - 4 млрд куб. ) до истечения срока контракта в конце 2019 года.

Украина также требовала ретроактивного изменения цены и взыскания переплаты за газ. Большую часть претензий "Нафтогаза" суд отклонил, снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м). Хотя "Нафтогаз" рассчитывал на ретроактивное изменение цены, начиная с мая 2011 года.

В транзитном же контракте "Нафтогаз" и "Газпром" договорились, что российский холдинг должен прокачивать через Украину 110 млрд куб. м газа ежегодно (при этом ежегодный объем уточняется в дополнительных соглашениях к контракту в зависимости от обязательств "Газпрома" перед европейскими потребителями).

"Нафтогаз" требовал от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд). При этом "Газпром" сообщил, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.

"Газпром" не согласился с решением арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, решение суда существенно нарушило баланс интересов сторон по этим соглашениям, подчеркивал Миллер.

"Газпром" вернул предоплату "Нафтогаза" за мартовские поставки и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" уже подал апелляцию на решение суда по контракту на поставку газа Украине, до конца марта будет подана апелляция по контракту на транзит. Миллер выразил надежду, что в результате последующих разбирательств в суде дисбаланс интересов будет исправлен.

По словам главы "Газпрома", Украина должна доказать экономическую целесообразность продолжения транзита российского газа по своей территории, а "Газпром" готов рассмотреть эти предложения. В настоящее время рисков для транзита российского газа в Европу нет, при отсутствии несанкционированного отбора со стороны "Нафтогаза", подчеркивал Миллер.