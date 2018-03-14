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В Екатеринбурге запустили первый на Урале комплекс по выработке биогаза из сточных отходов

Экономика и бизнес
14 марта, 18:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, марта. /ТАСС

Строительство продолжалось около пяти лет, а стоимость проекта составила 1 млрд рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Первый в Свердловской области комплекс сооружений, предназначенный для ликвидации опасных иловых осадков сточных вод и выработки природного метана (биогаза), в среду запустили в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"На Северной аэрационной станции (САС) в Екатеринбурге завершена реконструкция и запущен комплекс метантенков - двух больших резервуаров, которые делают безопасными иловые осадки сточных вод, а также аккумулируют природный метан. Строительство сооружений продолжалось около пяти лет и обошлось в 1 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

По словам и.о. генерального директора МУП "Водоканал" Евгения Буженинова, до запуска комплекса иловые осадки, которые образуются от сточных отходов, хранились на специальных полях. Образовывался неприятный запах, на который жаловались местные жители, а также наносился вред окружающей среде.

"Теперь это исключено. Органика будет разлагаться в метантенках, и класс опасности осадков будет снижаться до безвредного, а запах в процессе химических соединений будет перерождаться в метан", - пояснил журналистам Буженинов.

По данным пресс-службы, от метантенков проложена газовая труба, на которой установлены расходомеры и анализаторы. "Сегодня состоялось зажжение факела из выделяемого биогаза, его характеристики - калорийность, объем, количество серы и другие показатели в ближайшее время будут изучаться. Ориентировочно через полгода метан начнет поступать в котельную САС и обогревать производственные и административные помещения станции, что позволит существенно экономить средства предприятия и вкладывать их в дальнейшую модернизацию", - уточнили в пресс-службе.

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