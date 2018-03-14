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Мантуров: правительство РФ согласовало стратегию развития автопрома

Экономика и бизнес
14 марта, 17:32 дата обновления: 14 марта, 17:56 UTC+3

По словам главы Минпромторга, стратегия развития автомобильной промышленности согласована на срок до 2025 года

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Россия - страна возможностей" министр промышленности и торговли Денис Манутров.

"Принципиально - да (стратегия согласована - прим. ТАСС). Сейчас документ должен формально выйти. Но председатель правительства (Дмитрий Медведев - прим. ТАСС) одобрил", - сказал он.

В конце февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждался проект стратегии развития отечественного автопрома на период до 2025 года. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что правительство утвердило стратегию и документ готовится к подписанию.

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве на ВДНХ с 13 по 16 марта, в нем задействованы участники 13 проектов, входящих в открытую одноименную платформу, созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина. В первом форуме примут участие более шести тыс. представителей всех проектов из различных регионов России: творческая молодежь, активисты и лидеры школьного самоуправления, представители волонтерских объединений, лидеры молодежных некоммерческих организаций, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер деятельности. Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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