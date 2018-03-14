Путин прибыл в Крым, где осмотрит новый терминал аэропорта и посетит Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Крым, где осмотрит новый терминал аэропорта Симферополь и побывает в Севастополе.

До этого глава государства со стороны Краснодарского края посетил строящийся Крымский мост и пообщался со строителями транспортного перехода на полуостров. Поездка Путина проходит в преддверии четвертой годовщины референдума 16 марта 2014 года о воссоединении Крыма с Россией.

Здесь президент осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь, строительство которого началось в мае 2016 года. Новый терминал рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн, в эксплуатацию также будет введена отремонтированная и удлиненная взлетно-посадочная полоса с новыми рулежными дорожками. Работы планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года.

После этого, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент направится в Севастополь, где пообщается с представителями общественности города и примет участие в митинге, посвященном годовщине референдума о воссоединении Крыма с Россией. Песков подчеркнул, что этот митинг - не электоральное мероприятие, он не связан с выборами президента.

Митинг-концерт "Севастополь. Крым. Россия" начнется вечером на площади Нахимова. Ведущим праздничного мероприятия будет певец Александр Маршал, на нем выступят Олег Газманов, группа "Любэ", Хор Турецкого, Вика Цыганова, группа "Декабрь", Денис Майданов, арт-группа "Сопрано Турецкого" и другие артисты.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.