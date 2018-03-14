Рыбопромышленные компании СЗФО построят более 20 судов благодаря инвестиционным квотам

МУРМАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Строительство 24 новых рыбопромысловых судов стало возможным для компаний Северо-Запада России благодаря инвестиционным квотам. Об этом сообщил в среду в Мурманске на V Международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы" председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

"По Северо-Западу было принято решение по 24 проектам строительства судов", - сказал Григорьев.

Он сообщил, что это суда различного типа. Среди них - траулеры, ярусоловы, траулеры-свежевики. Все суда оснастят различным оборудованием для переработки рыбы в море и морозильными камерами. "В течение 5 лет суда будут построены и начнут работать в регионе", - сказал Григорьев.

Среди компаний-заказчиков - предприятия Мурманской, Архангельской, Калининградской областей, Карелии. Строить суда будут заводы в Санкт-Петербурге, Выборге, Рыбинске.

Международная конференция "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы", - крупнейшее в регионе мероприятие, посвященное рыбной сфере. Основными вопросами на конференции в этом году стали обновление производственных мощностей рыбопромышленного комплекса, расширение доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли квоты добычи водных биоресурсов, международное сотрудничество в Арктике в области рыболовства. На конференцию приехали 150 участников, представляющих органы власти, профессиональные, научные и деловые сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Нижегородской областей, а также Белоруссии, Бельгии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Финляндии.