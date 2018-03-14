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На Ставрополье открылся тепличный комбинат стоимостью 1,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
14 марта, 17:43 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 14, марта. /ТАСС

По словам губернатора края Владимира Владимирова, регион намерен выйти на первое место в стране по выращиванию тепличных овощей

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СТАВРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Тепличный комбинат "Андроповский" мощностью до 6 тыс. тонн продукции в год открылся в селе Солуно-Дмитиревском Ставропольского края. Инвестиции превысили 1,5 млрд рублей, сообщает среду пресс-служба губернатора края.

"Сооружение представляет собой промышленный тепличный блок общей площадью свыше 10 га, в дальнейшем возможно расширение проекта до 30 га и строительство последующих очередей теплиц. <...> В открытом тепличном комплексе будет выращиваться до 6 тысяч тонн огурцов в год. Стоимость проекта составила более 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Открытие новых производств позволяет увеличивать производство тепличной продукции на Ставрополье. "В 2018 году мы рассчитываем выйти на уровень в 100 тыс. тонн тепличных овощей в год с 65 тыс. в прошлом году. И перейти со второго на первое место в стране по выращиванию тепличных овощей", - рассказал губернатор Владимир Владимиров на открытии производства.

На тепличном комбинате круглый год будут выращивать продукцию с применением автоматизированных энергосберегающих технологических процессов. На предприятии создали порядка 180 рабочих мест. Реализация проекта стала результатом выполнения соглашения, заключенного между правительством края и руководством комбината на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве в 2015 году.

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