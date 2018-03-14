Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Месторождения алмазов могут быть обнаружены на юге Архангельской области

Экономика и бизнес
14 марта, 17:50 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, марта. /ТАСС

В регионе предполагается создать механизм поддержки геологоразведки за счет средств внебюджетных источников

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Ирина Скалина/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 14 марта. /ТАСС/. Новые алмазные месторождения могут быть обнаружены в Шенкурском и Устьянском районах на юге Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.

"В Устьянском и Шенкурском районах области в ходе геологоразведочных работ в относительно небольших по объему пробах были найдены алмазы, в том числе и ювелирного качества. Анализ алмазов показал, что они не похожи на камни, которые добывают на уже открытых месторождениях региона. Есть вероятность, что это новые [алмазоносные] трубки", - пояснили в пресс-службе.

Запасы разведанных месторождений алмазов области оцениваются примерно в 250 млн карат, в год на двух месторождениях имени Ломоносова и имени Гриба на севере области добывается порядка 7,5 млн карат. Наибольшая вероятность обнаружения новых месторождений существует в так называемом Зимнебережном районе на побережье Белого моря.

Ранее Роснедра поддержало заявку правительства области о выделении 410 млн рублей на проведение геологоразведочных работ по поиску алмазных месторождений в границах Ручьевской и Солзенской площадей в Мезенском и Приморском районах в период с 2020 по 2022 годы. Правительство Архангельской области планирует добиваться выделения федеральных средств на разведку новых месторождений алмазов. Кроме того, в регионе предполагается создать механизм поддержки геологоразведки за счет средств внебюджетных источников.

Свои предложения по выполнению на территории области опытно-методических и геологоразведочных работ ведущие отраслевые институты, а также заинтересованные горнодобывающие и геологоразведочные компании Архангельской области в ближайшее время направят в правительство региона для рассмотрения вопроса о включении их в перечень мероприятий государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Другим решением может быть проведение работ за счет инвесторов. Рассматривается вопрос о создании на базе министерства природных ресурсов и ЛПК области координационного центра, который объединит экспертов в области разведки и добычи алмазов. Задачей центра станет определение и формирование мероприятий, направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы алмазов региона.

Добыча алмазов в Архангельской области

Сегодня на предприятиях ПАО "Севералмаз" и АО "Архангельскгеолдобыча", которые ведут в Архангельской области разработку алмазных месторождений, работает более 2,5 тысяч человек. В 2017 году компании перечислили в бюджет области свыше 3,6 млрд рублей налогов. Как в начале марта заявило руководство "Севералмаза", разработка месторождения имени Ломоносова продолжится как минимум до 2043 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе
3
Корбин призвал Мэй предоставить четкие доказательства в отношении России по делу Скрипаля
4
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
5
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Крымский мост в цифрах и фактах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама