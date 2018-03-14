Месторождения алмазов могут быть обнаружены на юге Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 14 марта. /ТАСС/. Новые алмазные месторождения могут быть обнаружены в Шенкурском и Устьянском районах на юге Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.

"В Устьянском и Шенкурском районах области в ходе геологоразведочных работ в относительно небольших по объему пробах были найдены алмазы, в том числе и ювелирного качества. Анализ алмазов показал, что они не похожи на камни, которые добывают на уже открытых месторождениях региона. Есть вероятность, что это новые [алмазоносные] трубки", - пояснили в пресс-службе.

Запасы разведанных месторождений алмазов области оцениваются примерно в 250 млн карат, в год на двух месторождениях имени Ломоносова и имени Гриба на севере области добывается порядка 7,5 млн карат. Наибольшая вероятность обнаружения новых месторождений существует в так называемом Зимнебережном районе на побережье Белого моря.

Ранее Роснедра поддержало заявку правительства области о выделении 410 млн рублей на проведение геологоразведочных работ по поиску алмазных месторождений в границах Ручьевской и Солзенской площадей в Мезенском и Приморском районах в период с 2020 по 2022 годы. Правительство Архангельской области планирует добиваться выделения федеральных средств на разведку новых месторождений алмазов. Кроме того, в регионе предполагается создать механизм поддержки геологоразведки за счет средств внебюджетных источников.

Свои предложения по выполнению на территории области опытно-методических и геологоразведочных работ ведущие отраслевые институты, а также заинтересованные горнодобывающие и геологоразведочные компании Архангельской области в ближайшее время направят в правительство региона для рассмотрения вопроса о включении их в перечень мероприятий государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Другим решением может быть проведение работ за счет инвесторов. Рассматривается вопрос о создании на базе министерства природных ресурсов и ЛПК области координационного центра, который объединит экспертов в области разведки и добычи алмазов. Задачей центра станет определение и формирование мероприятий, направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы алмазов региона.

Добыча алмазов в Архангельской области

Сегодня на предприятиях ПАО "Севералмаз" и АО "Архангельскгеолдобыча", которые ведут в Архангельской области разработку алмазных месторождений, работает более 2,5 тысяч человек. В 2017 году компании перечислили в бюджет области свыше 3,6 млрд рублей налогов. Как в начале марта заявило руководство "Севералмаза", разработка месторождения имени Ломоносова продолжится как минимум до 2043 года.