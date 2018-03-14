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Предприятия ОПК в Свердловской области увеличили инвестиции в модернизацию почти на 40%

Экономика и бизнес
14 марта, 18:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, марта. /ТАСС

За 2017 год они реализовали 262 инвестиционных проекта

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Свердловской области увеличили инвестиции в модернизацию производства почти на 40%, что в абсолютных цифрах превышает 39 млрд рублей. Об этом говорится в материалах, подготовленных для годового собрания Союза предприятий оборонных отраслей промышленности в Екатеринбурге.

"В 2017 году инвестиции в модернизацию и техническое перевооружение производства составили 39,7 млрд рублей (рост на 39%), в том числе на приобретение технологического оборудования 35,5 млрд рублей, инвестиции в НИОКР - 7,38 млрд рублей (рост 42%). Предприятия Союза реализовали 262 инвестиционных проекта на общую сумму 43,8 млрд рублей", - отмечается в документах.

Президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн, отвечая на вопрос ТАСС, отметил, что возросли инвестиции в основной капитал и проведение НИОКР. "Подчеркну, что свыше 60% инвестиций - это собственные средства предприятий", - сказал он.

В состав Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят более 100 предприятий и организаций. Входящие в Союз предприятия участвуют в реализации федеральных целевых программ и технологических платформ для достижения лидерства в ведущих высокотехнологичных отраслях экономики: авиационной промышленности и двигателестроении, ракетно-космической промышленности, атомно-энергетическом комплексе, судостроительной промышленности, электронной и радиоэлектронной промышленности, промышленности обычных вооружений.

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