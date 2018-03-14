МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии, который был запланирован на 15 марта, на следующей неделе специалисты службы проведут инспекцию белорусских предприятий.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии. Вместе с тем, на будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России на предмет соблюдения российских требований и норм", - сказала Мелано.

В ведомстве не комментируют причину отказа от введения запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии.