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Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии

Экономика и бизнес
14 марта, 18:36 UTC+3

При этом служба проведет инспекции белорусских предприятий

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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии, который был запланирован на 15 марта, на следующей неделе специалисты службы проведут инспекцию белорусских предприятий.

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Об этом сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии. Вместе с тем, на будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России на предмет соблюдения российских требований и норм", - сказала Мелано.

В ведомстве не комментируют причину отказа от введения запрета на поставки молочной продукции из Белоруссии.

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