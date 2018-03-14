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Эксперт: молодежь в Чечне привлекают в инновационные проекты новыми площадками

Экономика и бизнес
14 марта, 18:43 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 14, марта. /ТАСС

По словам директора технопарка ЧГУ Магомеда Алиева, участвовать смогут не только потенциальные стартаперы, но и "свободные исполнители"

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ГРОЗНЫЙ, 14 марта. /ТАСС/. Новую инвестиционную площадку для привлечения молодежи в инновационные проекты открыли в Чечне, отказавшись от привычных схем финансирования стартапов, сообщил ТАСС директор технопарка ЧГУ Магомед Алиев.

"Было принято решение отказаться от привычных схем отбора и финансирования проектов, когда проводится один крупный ежегодный конкурс, на котором и отбираются лучшие стартапы. Наша инвестиционная площадка будет проводить отбор проектов каждый месяц, мы не ставим ограничений в виде сроков, суммы гранта, направления работы", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, участвовать смогут не только потенциальные стартаперы, но и "свободные исполнители", которые имеют определенные компетенции.

"Мы будем собирать базу из таких профессионалов, после чего планируем состыковывать их со стартаперами, чтобы они могли объединяться в команды и вместе развиваться. Несколько проектов технопарка смогли хорошо зарекомендовать себя на всероссийском уровне, причем, эти проекты развивались без какого-либо финансирования, а с оказанием необходимой финансовой и экспертной поддержки таких проектов может стать больше в разы", - отметил Алиев.

Технопарк Чеченского госуниверситета создан в 2012 году, на его базе функционируют бизнес-инкубатор и проектный офис. Резидентами технопарка являются 20 человек. Проекты чеченской молодежи третий год становятся участниками федерального акселератора технологических стартапов GenerationS.

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