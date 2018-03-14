Ростех подтвердил выход двух ТЭС в Крыму на полную мощность летом 2018 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" подтвердила сроки выхода двух ТЭС в Крыму - Таврической (Симферополь) и Балаклавской (Севастополь) на полную мощность летом 2018 года. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Первую очередь строительства электростанций, два блока мощностью по 235 МВт каждый, планируют запустить в мае 2018 года. "В рамках второй очереди такие же мощности будут введены летом 2018 года", - сообщается в пресс-релизе.

На Таврической (Симферопольской) ТЭС осуществлен первый розжиг газовой турбины энергоблока №1 с выходом на холостой ход - 3 тыс. оборотов в минуту.

"Это один из двух энергоблоков первой очереди, возводимых в Крыму - монтаж еще одного завершается сейчас на Балаклавской (Севастопольской) ТЭС. Параллельно на обеих электростанциях ведутся работы по монтажу энергоблоков второй очереди суммарной мощностью 470 МВт", - пояснили в Ростехе.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 14 марта доложил президенту РФ Владимиру Путину, что строительство вторых пусковых станций завершится в течение 2018 года.

"Планируем, что в Севастополе - это июнь, в Симферополе - наверное где-то во втором полугодии", - продолжил глава Минэнерго, добавив, что ввод второй очереди уже не критичен, так как основная генерация к этому времени уже будет запущена. Путин уточнил, все ли работы идут по графику, министр ответил утвердительно.

Испытания на ТЭС

Во время испытаний на ТЭС в Симферополе отработаны системы управления и регулирования в переходных режимах, подтверждено соответствие вибрационного состояния турбины заданным техническим требованиям. "Положительный результат операций продемонстрировал готовность турбины, ее программного обеспечения, всех вспомогательных систем к корректной работе и дальнейшим операциям по испытаниям и выходу в сеть. Доля российского оборудования в проекте составляет 90%", - отмечается в сообщении.

Подрядчиком строительства и шеф-монтажа оборудования является дочерняя структура Ростеха - "Технопромэкспорт". "Первый розжиг газовой турбины - важный этап пусконаладочных работ. Турбина отработала без сбоев, что подтвердило высокий уровень технической готовности к вводу энергоблока в эксплуатацию", - отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, чьи слова приводятся в сообщении.

Благодаря парогазовым энергоблокам на Таврической и Балаклавской ТЭС не только повысится надежность энергоснабжения объектов жилой и промышленной инфраструктуры полуострова, но будет решена проблема энергетического дефицита в Крыму на годы вперед с учетом перспективного развития региона. Основным видом топлива для энергоблоков станет природный газ. В качестве резервного рассматриваются жидкие виды топлива. Контракты на поставку газа для двух электростанций уже заключены с "Черноморнефтегазом".

Претензии Siemens

Летом 2017 года разгорелся спор вокруг поставок турбин в Крым для строящихся ТЭС. Изначально планировалось использовать турбины, произведенные Siemens, однако в конце 2016 года германский концерн блокировал эти поставки из-за санкций Евросоюза.

По итогам проведенного расследования концерн заявил, что все четыре газотурбинные установки производства Siemens, изначально предназначавшиеся для ТЭС в Тамани, были поставлены в Крым в обход санкций ЕС. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в свою очередь отмечал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму, и у турбин есть российский сертификат.

В ходе последовавших судебных разбирательств с "Технопромэкспортом" Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" (СП Siemens и "Силовых машин" - прим. ред.) проиграли оба дела - суд вынес решение об отказе в признании сделки по поставкам турбин недействительной и возврате оборудования. Решение Арбитражного суда Москвы по иску германского концерна уже вступило в законную силу, по второму иску от "Сименс технологии газовых турбин" апелляция будет рассмотрена 9 апреля.