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Соколов: две полосы трассы "Таврида" до Симферополя будут готовы к концу года

Экономика и бизнес
14 марта, 19:00 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 14, марта. /ТАСС

Глава Минтранса РФ подчеркнул, что полностью проект завершат к 2020 году

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Две полосы автотрассы "Таврида" от Керчи до Симферополя будут полностью готовы к концу текущего года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Минтранса РФ Максим Соколов. Стенды с информацией о развитии дорожной инфраструктуры региона были размещены в новом терминале аэропорта Симферополь, который осмотрел глава государства.

"К концу 2018 года две полосы уже будут до Симферополя полностью реконструированы, и подрядчик переключится на строительство и реконструкцию оставшихся полос", - сказал министр, подчеркнув, что полностью проект, в том числе на участке до Севастополя, завершат к 2020 году.

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Путин на макете трассы указал на место ее состыковки с подходом к Крымскому мосту, уточнив, не будет ли проблемы при переходе дороги от четырехполосной к двухполосной. Соколов отметил, что на подходе к "Тавриде" со стороны моста около 9 км трассы тоже будет в четырехполосном исполнении.

"То есть, такой резкой пробки не должно быть?" - уточнил президент. Министр заверил, что такой ситуации возникнуть не должно.

Соколов также рассказал о строительстве подходов к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

Кроме того, министр доложил о развития трасс в Краснодарском крае, в том числе о проекте строительства и реконструкции дороги от Новороссийска до Джубги. "Это новый проект, дорогостоящий, но рассчитываем, что если будет увеличение объемов дорожного строительства, как раз предложить его для превращения трассы в современную четырехполосную дорогу. Стоимость этого участка, ориентировочно, чуть более 200 млрд рублей", - сказал Соколов.

Пробки на трассе

Глава Минтранса РФ Максим Соколов не исключает, что в случае частичного открытия федеральной трассы "Таврида" к лету 2018 года, на первых порах автомобилисты столкнутся с затруднением движения транспорта. Об этом он сообщил в среду в эфире телеканала "Россия 1".

"Первый этап реконструкции будет закончен к концу этого года. В полном объеме - в четырехполосном исполнении - "Таврида" откроется в 2020 году, поэтому можно прогнозировать, что в этом сезоне, если мост откроется раньше, то, конечно, пробок на "Тавриде" будет не избежать". - сказал он.

"Я надеюсь, что все, кто будет путешествовать, с пониманием отнесутся к этому", - добавил министр.

О трассе "Таврида"

Трасса "Таврида" протяженностью почти 280 километров свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России. Дорога будет скоростной: машины смогут ездить по ней со скоростью до 120 км/ч. Заказчиком проекта выступает Служба автодорог республики, подрядчиком - АО "ВАД".

Согласно проекту, который реализуют в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя, трасса будет полностью построят к концу 2020 года, но четыре из шести ее участков к концу 2018 года будут готовы принять транспортный поток с Керченского моста. На трассе построят 90 мостов и путепроводов, создадут 17 транспортных развязок, 30 пешеходных переходов.

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