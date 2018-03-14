Новак доложил Путину о запуске первых энергоблоков двух новых ТЭС в Крыму в конце мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Первые энергоблоки Симферопольской (Таврической) и Севастопольской (Балаклавской) ТЭС в Крыму общей мощностью 470 МВт будут запущены в конце мая текущего года, что обеспечит хороший резерв для энергоснабжения полуострова. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, "на сегодняшний день уже завершаются строительно-монтажные работы" на этих двух станциях. "Первые пуски первой очереди планируются - по одному блоку в Севастополе и одному блоку в Симферополе - в конце мая. Каждый блок мощностью 235 МВт", - сказал Новак, отметив, что это даст "очень хороший резерв для энергоснабжения".

"В целом мы в течение 2018 года закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем, что в Севастополе - это июнь, в Симферополе, наверное, где-то во втором полугодии", - продолжил глава Минэнерго, добавив, что ввод второй очереди уже не критичен, так как основная генерация к этому времени уже будет запущена. Путин уточнил, все ли работы идут по графику, министр ответил утвердительно.

Как рассказал Новак, на сегодняшний день полуостров располагает мощностями в 1330 МВт, а после ввода дополнительных 940 МВт (Севастопольской и Симферопольской ТЭС по 470 МВт каждая) плюс частной Сакской ТЭС на 120 МВт "суммарно (в Крыму) будет 2440 МВт". "Потребление максимальное в этом году (на полуострове) было около 1400 МВт", - отметил министр, пояснив, что формирование соответствующего резерва даст возможность для ремонта и развития инфраструктуры.

Кроме того, как напомнил министр, в Крым были перевезены 18 мобильных газотурбинных электростанций, использующих дизельное топливо и дающих, таким образом, достаточно дорогую электроэнергию. "После ввода в эксплуатацию ТЭС потребность в них отпадет и мы сможем использовать их в других местах", - сказал глава Минэнерго.

Новак доложил, что общий объем инвестиций в энергетическую инфраструктуру Крыма составил 170 млрд рублей, из которых 100 млрд - средства ФЦП развития полуострова, остальное - частные инвестиции. Всего реализуется 15 крупных объектов. Министр напомнил о введении в строй энергомоста в Крым, строительстве трех подстанций и т.д., что дало возможность обеспечить перетоки 800 МВт в крымскую энергосистему. Он добавил, что также уже построена и введена в эксплуатацию магистральная газовая инфраструктура протяженностью почти 400 км.

Энергетика Крыма

Энергосистема Крыма во времена вхождения его в состав Украины всегда была дефицитной. Порядка 70-80% электроэнергии шло с материка (от Запорожской ТЭС, Запорожской АЭС, из энергосистемы Николаевской области), а обеспечивали ее подачу четыре высоковольтные линии.

22 ноября 2015 года украинские и крымско-татарские экстремисты взорвали противотанковыми минами три энергетические ветки в Херсонской области, ведущих в Крым, а затем мешали проведению ремонтных работ. На полуострове был введен режим ЧС. Начались веерные отключения, потому что местные электростанции могли обеспечить чуть меньше трети потребностей полуострова. Промышленные предприятия остановились. В городах перестали ходить троллейбусы.

В декабре 2015 года с материковой России в Крым был проложен энергомост, который обеспечивает 85% потребностей Крыма в электричестве. В настоящее время на полуострове работают МГТЭС совокупной установленной мощностью более 390 МВт, покрывающих до 27% потребления мощности в энергосистеме.

Претензии Siemens

Летом 2017 года разгорелся спор вокруг поставок турбин в Крым для строящихся ТЭС. Изначально планировалось использовать турбины, произведенные Siemens, однако в конце 2016 года германский концерн блокировал эти поставки из-за санкций Евросоюза.

По итогам проведенного расследования концерн заявил, что все четыре газотурбинные установки производства Siemens, изначально предназначавшиеся для ТЭС в Тамани, были поставлены в Крым в обход санкций ЕС.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в свою очередь отмечал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму, и у турбин есть российский сертификат.

В ходе последовавших судебных разбирательств с "Технопромэкспортом" Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" (СП Siemens и "Силовых машин" - прим. ред.) проиграли оба дела - суд вынес решение об отказе в признании сделки по поставкам турбин недействительной и возврате оборудования. Решение Арбитражного суда Москвы по иску германского концерна уже вступило в законную силу, по второму иску от "Сименс технологии газовых турбин" апелляция будет рассмотрена 9 апреля.