Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "Ростелекома" ждет возможности голосовать удаленно к следующим выборам президента РФ

Экономика и бизнес
14 марта, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Михаил Осеевский сообщил, что "Ростелеком" работает над созданием системы биометрической идентификации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский считает, что к следующим выборам президента РФ должна появиться возможность голосовать удаленно с использованием биометрической идентификации. Такое мнение он высказал, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"Ростелеком" работает над созданием национальной системы биометрической идентификации, напомнил он. "Мы считаем, что следующие выборы президента должны уже пройти при появлении возможности голосовать удаленно <...> использовать систему удаленной биометрической идентификации", - сказал Осеевский.

По его словам, на первом этапе национальную биометрическую платформу будут использовать банки и финансовый рынок. "Но мы считаем, что в будущем конечно она (эта технология - прим. ТАСС) будет распространяться очень быстро, поскольку она заменяет тот самый паспорт, который мы забываем, теряем, наша фотография перестает соответствовать...", - рассказал он.

Осеевский уточнил, что "Ростелеком" делает большую ставку на эту глобальную межотраслевую платформу."Мы видим большой интерес разработчиков различных прикладных решений - для транспорта, для медицины", - добавил он, уточнив, что в "Ростелекоме" видят необходимость перевода в "цифру" большого количества тех регистров, которые существуют сейчас в бумажном виде". Речь идет, например, о трудовой книжке, пояснил он.

Глава госоператора подчеркнул, что работа над системой удаленной идентификации требует от "Ростелекома" очень профессионального решения. "Персональные данные (граждан РФ - прим. ТАСС) должны быть тщательно защищены, поэтому мы тратим большие деньги и большие ресурсы на это", - уточнил он.

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве на ВДНХ с 13 по 16 марта, в нем задействованы участники 13 проектов, входящих в открытую одноименную платформу, созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина. В первом форуме примут участие более 6 тыс. представителей всех проектов из различных регионов России: творческая молодежь, активисты и лидеры школьного самоуправления, представители волонтерских объединений, лидеры молодежных некоммерческих организаций, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер деятельности. Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Осеевский, Михаил Эдуардович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Путин обещал приехать в мае на открытие Крымского моста
3
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
4
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
"Нафтогаз" на переговорах с "Газпромом" заявит об отказе разрывать контракты
7
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
Темы дня
Новости партнеров
Реклама