Глава "Ростелекома" ждет возможности голосовать удаленно к следующим выборам президента РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский считает, что к следующим выборам президента РФ должна появиться возможность голосовать удаленно с использованием биометрической идентификации. Такое мнение он высказал, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"Ростелеком" работает над созданием национальной системы биометрической идентификации, напомнил он. "Мы считаем, что следующие выборы президента должны уже пройти при появлении возможности голосовать удаленно <...> использовать систему удаленной биометрической идентификации", - сказал Осеевский.

По его словам, на первом этапе национальную биометрическую платформу будут использовать банки и финансовый рынок. "Но мы считаем, что в будущем конечно она (эта технология - прим. ТАСС) будет распространяться очень быстро, поскольку она заменяет тот самый паспорт, который мы забываем, теряем, наша фотография перестает соответствовать...", - рассказал он.

Осеевский уточнил, что "Ростелеком" делает большую ставку на эту глобальную межотраслевую платформу."Мы видим большой интерес разработчиков различных прикладных решений - для транспорта, для медицины", - добавил он, уточнив, что в "Ростелекоме" видят необходимость перевода в "цифру" большого количества тех регистров, которые существуют сейчас в бумажном виде". Речь идет, например, о трудовой книжке, пояснил он.

Глава госоператора подчеркнул, что работа над системой удаленной идентификации требует от "Ростелекома" очень профессионального решения. "Персональные данные (граждан РФ - прим. ТАСС) должны быть тщательно защищены, поэтому мы тратим большие деньги и большие ресурсы на это", - уточнил он.

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве на ВДНХ с 13 по 16 марта, в нем задействованы участники 13 проектов, входящих в открытую одноименную платформу, созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина. В первом форуме примут участие более 6 тыс. представителей всех проектов из различных регионов России: творческая молодежь, активисты и лидеры школьного самоуправления, представители волонтерских объединений, лидеры молодежных некоммерческих организаций, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер деятельности. Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.