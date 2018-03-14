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Евробонды "Газпрома" купили свыше 120 институциональных инвесторов

Экономика и бизнес
14 марта, 19:54 дата обновления: 14 марта, 20:29 UTC+3 МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Организатор торгов отметил, что среди них есть и покупатели из Великобритании

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Покупателями 8-летних евробондов "Газпрома" выступили более 120 институциональных инвесторов, включая инвесторов из Великобритании, США и Европы. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (банк - один из организаторов выпуска) Денис Шулаков.

Финальная доходность размещения евробондов на €750 млн составила 2,5%. В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в 3 раза.

"На фоне крайнего напряжения в отношениях России и Великобритании и негативного новостного фона в отношении России в целом "Газпром" не просто сделал сделку, а получил знак доверия международных инвесторов, в том числе из Великобритании и США", - сказал Шулаков.

"Более 120 институциональных инвесторов приняли участие в размещении, причем в сделке приняли участие инвесторы из Великобритании и США, порядка 8%. Большинство инвесторов - из Германии и континентальной Европы", - отметил Шулаков.

Руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" (соогранизатор размещения) Андрей Соловьев также сообщил, что существенный спрос со стороны инвесторов позволил трижды снизить ориентир доходности с первоначальных 2,875% до 2,75%, затем до 2,6% и разместить бумаги с финальной доходностью 2,5%.

"Снижение ориентира доходности на 37,5 базисных пункта по сравнению с первоначальным уровнем стало рекордным показателем для размещения долговых обязательств в данной валюте. В рамках размещения было подано 180 заявок от инвесторов", - отметил он.

До этого "Газпром" в феврале разместил евробонды - на 750 млн швейцарских франков. Последний выпуск евробондов в евро был в ноябре 2017 года на сумму €750 млн.

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