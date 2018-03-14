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Россельхознадзор может запретить поставки белорусских томатов в связи с реэкспортом

Экономика и бизнес
14 марта, 19:57 UTC+3 МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По словам официального представителя ведомства, ограничение на экспорт связано с увеличением "объема поставок "санкционной" продукции с территории этого государства"

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор может на следующей неделе ввести запрет на поставки белорусских томатов в связи с реэкспортом. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок "санкционной" продукции (в частности томатов) с территории этого государства", - сказала она, отметив, что окончательное решение может быть принято в начале следующей недели.

По словам Мелано, в связи с выявленными ранее поставками через территорию Белоруссии "санкционной" продукции в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов стран Африки, Россельхознадзор был вынужден запретить поставки продукции из 33 стран через Белоруссию.

Она также отметила, что в ходе проведения Россельхознадзором совместных с ФТС РФ мобильных рейдов на российско-белорусской границе в период с 7 по 13 марта задержаны 12 автотранспортных средств с томатами, запрещенными к поставкам в Россию. Еженедельно на этом участке границы задерживается порядка 7-8 автотранспортных средств с плодоовощной продукцией, запрещенной к ввозу на территорию России, пояснила Мелано.

"Служба уже неоднократно обращала внимание белорусских коллег на необходимость усиления контроля в части поставляемой с территории этой страны растительной продукции, входящей в список запрещенных товаров, в связи с ответными мерами России", - подчеркнула она.

Россельхознадзор неоднократно вводил запреты на поставки плодоовощной продукции с белорусских предприятий в связи с реэкспортом. С 14 февраля запрещен ввоз в РФ яблок с 31 белорусского предприятия.

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