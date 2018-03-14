МЭР поддерживает введение сезонных лицензий на алкоголь

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития поддерживает введение сезонных лицензий (сейчас предприниматели приобретают лицензии на год) на алкоголь.

Такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минэкономразвития в целом поддерживает введение сезонной лицензии, которая позволит реализовывать алкоголь в определенный период времени в течение года, а также учитывать особенности деятельности предпринимателей в курортных регионах России, в том числе в периоды повышенного спроса на алкогольную продукцию (сезон праздников, периоды проведения фестивалей и т. д.). Кроме того, по нашему мнению, данная мера может способствовать снижению финансовой нагрузки на предпринимателей в связи с отсутствием необходимости оплачивать полную стоимость годовой лицензии", - заявили в министерстве.