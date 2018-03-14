Кириенко: платформа "Россия - страна возможностей" будет расширяться

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Проекты, входящие в платформу "Россия - страна возможностей", будут постоянными, при этом их число увеличится. Об этом рассказал в среду журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в кулуарах форума "Россия - страна возможностей", который проходит в Москве.

"Уверен, что эти 14 проектов (входящие в платформу "Россия - страна возможностей - прим.ТАСС) будут развиваться, а новые точно будут присоединиться", - сказал Кириенко. "Главное, что они (проекты) будут постоянными, что это не разовый характер - это целая система", - добавил он.

По словам Кириенко, президент Владимир Путин запускает в России систему отбора и развития талантливой молодежи. "Да и не только молодежи, но и людей самого разного возраста, в самых разных областях", - заключил Кириенко.

Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.

В настоящий момент в состав платформы входит 14 проектов, которые делятся не несколько условных групп. Для школьников и студентов - конкурсы "Мой первый бизнес", "РДШ - территория самоуправления", "Я профессионал", "Управляй!" и "Профстажировки". Для молодых специалистов и бизнесменов - "Молодые профессионалы", "Абилимпикс", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", "Бизнес-навигатор МСП" и "Мастера Сибири". Для управленцев - конкурс "Лидеры России", а также проекты социальной направленности "Хочу делать добро", "Благодарю" и молодежный форум "Таврида".

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве 13-15 марта. В мероприятии принимают участие более 6 тыс. человек со всей страны: творческая молодежь, активисты школьного самоуправления, волонтеры, лидеры молодежных НКО, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер.