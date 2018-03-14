Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кириенко: платформа "Россия - страна возможностей" будет расширяться

Экономика и бизнес
14 марта, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Как сообщил первый замруководителя администрации главы государства, Путин запускает в РФ систему отбора и развития талантливой молодежи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Проекты, входящие в платформу "Россия - страна возможностей", будут постоянными, при этом их число увеличится. Об этом рассказал в среду журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в кулуарах форума "Россия - страна возможностей", который проходит в Москве.

"Уверен, что эти 14 проектов (входящие в платформу "Россия - страна возможностей - прим.ТАСС) будут развиваться, а новые точно будут присоединиться", - сказал Кириенко. "Главное, что они (проекты) будут постоянными, что это не разовый характер - это целая система", - добавил он.

По словам Кириенко, президент Владимир Путин запускает в России систему отбора и развития талантливой молодежи. "Да и не только молодежи, но и людей самого разного возраста, в самых разных областях", - заключил Кириенко.

Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.

В настоящий момент в состав платформы входит 14 проектов, которые делятся не несколько условных групп. Для школьников и студентов - конкурсы "Мой первый бизнес", "РДШ - территория самоуправления", "Я профессионал", "Управляй!" и "Профстажировки". Для молодых специалистов и бизнесменов - "Молодые профессионалы", "Абилимпикс", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", "Бизнес-навигатор МСП" и "Мастера Сибири". Для управленцев - конкурс "Лидеры России", а также проекты социальной направленности "Хочу делать добро", "Благодарю" и молодежный форум "Таврида".

Форум "Россия - страна возможностей" проходит в Москве 13-15 марта. В мероприятии принимают участие более 6 тыс. человек со всей страны: творческая молодежь, активисты школьного самоуправления, волонтеры, лидеры молодежных НКО, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Путин обещал приехать в мае на открытие Крымского моста
3
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
4
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
"Нафтогаз" на переговорах с "Газпромом" заявит об отказе разрывать контракты
7
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
Темы дня
Новости партнеров
Реклама